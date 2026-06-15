Москвичей призвали передвигаться по городу на метро из-за дождя

В Москве сегодня ожидается сильный дождь, сообщил столичный Дептранс. Ведомство рекомендовало горожанам пересесть на метро.

По прогнозу синоптиков, в течение дня обещают ливень с грозой и сильный ветер. Водителям советуют держать дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость, а также не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столице сегодня прогнозируется 21–23 °C (по области 19–24 °C). 16 июня температура в городе опустится до 17–19 °C (по области 16–21 °C), возможен кратковременный дождь с грозой.

Дожди в Москве шли предыдущие два дня, с 13 июня. В центре погоды «Фобос» заявили «РИА Новости», что практически всю неделю погода в столице будет «по-майски прохладная и довольно дождливая».