Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда вслед за сыном

Суд Новосибирска сегодня изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу совладельцу строительного холдинга ПТК-30 Владимиру Коновалову. Бизнесмен, который находился под судом по обвинению в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, рассказала «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован сын Владимира Коновалова Антон, против которого выдвинуты те же обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Коновалов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Владимир Коновалов

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В 2018 году против совладельцев холдинга ПТК-30, отца и сына Владимира и Антона Коноваловых, возбудили дело об обмане дольщиков. Им предъявили обвинение в мошенничестве и взяли под стражу. Необходимость ареста следствие мотивировало тем, что бизнесмены часто летают за границу: например, в 2017 году они ездили в Испанию якобы с целью приобретения недвижимости на Пиренейском полуострове. Владимир и Антон Коноваловы покупку зарубежной недвижимости отрицали, отмечая, что их арест сведет на нет всю работу с дольщиками по урегулированию проблем. В СИЗО предприниматели провели несколько месяцев, после чего им смягчили меру пресечения. В 2019 году новосибирский арбитраж признал Владимира и Антона Коноваловых банкротами.

В последующем в отношении них было возбуждено еще одно схожее уголовное дело. Суммарный ущерб по ним, подсчитало следствие, превышает 2,1 млрд руб. Ни с одним из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не согласились. Под судом они находятся с марта 2021 года.

Илья Николаев