В Новосибирске от суда скрылся сооснователь стройфирмы ПТК-30 Антон Коновалов

Сооснователь новосибирского строительного холдинга ПТК-30 Антон Коновалов, находящийся под судом за обман сотен дольщиков, скрылся. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова. По ее словам, на рассмотрении Железнодорожного райсуда находятся два уголовных дела в отношении Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова, теперь производство по обоим делам приостановлено. Связаться с защитниками подсудимых не удалось.

Первое уголовное дело в отношении основателей строительного холдинга ПТК-30 отца и сына Владимира и Антона Коноваловых поступило в суд еще в марте 2021 года. Речь в нем идет об обмане почти 400 дольщиков более чем на 730 млн руб. Разбирательство по этому делу находится в завершающей стадии. 12 января 2026 года в судебном процессе должны были состояться прения сторон, на которые Коновалов-младший не явился, рассказали в прокуратуре.

К рассмотрению второго дела суд приступил в ноябре 2022 года. Отцу и сыну Коноваловым следствие инкриминирует хищение 1,4 млрд руб. Потерпевшими по делу признаны 871 человек.

Владимира и Антона Коноваловых задержали в сентябре 2018 года по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Необходимость ареста следователи мотивировали тем, что бизнесмены часто летают за границу: например, в 2017 году они ездили в Испанию якобы с целью приобретения недвижимости на Пиренейском полуострове. Господа Коноваловы покупку зарубежной недвижимости отрицали, отмечая, что их арест сведет на нет всю работу с дольщиками по урегулированию проблем. В СИЗО предприниматели провели несколько месяцев. Ни с одним из эпизодов обвинения они не согласились.

Илья Николаев