В Воронеже объявляли угрозу «непосредственного удара БПЛА»

На территории Воронежа утром 16 июня объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения»,— написал господин Гусев в «Максе».

Чуть позже он уточнил, что угроза отменена: «Отбой непосредственной опасности атаки».

Минобороны России сообщало, что над Воронежской областью ночью сбили несколько БПЛА, точное количество не уточнялось. По данным министерства, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 172 дрона над 15 российскими регионами.

В новость внесены изменения в 8:27 мск, уточнен заголовок.