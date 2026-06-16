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Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 130 млн блогера Улановой

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело блогера Екатерины Улановой и ее супруга Алексея Уланова, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 130 млн руб. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в деле фигурируют 246 пострадавших.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, с декабря 2021 года по апрель 2025 года обвиняемые размещали ложные объявления о продаже товаров и сертификатов по заниженным ценам в мессенджерах и соцсетях. После получения денег от клиентов блогер прекращала выходить на связь, не намереваясь выполнять обязательства.

В период с августа 2022 года по январь 2025 года Екатерина Уланова, по версии следствия, действовала в составе организованной группы вместе со своим супругом. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, с причинением значительного ущерба (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Материальный ущерб для 246 потерпевших составил свыше 130,7 млн руб. Уголовное дело включает 221 том документов и направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело в отношении Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В информационном сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали, деньги при этом не возвращались.

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