В Алтайском крае откроется выставка сузунской иконы

В Государственном художественном музее Алтайского края в Барнауле 18 июня откроется выставка «Народная икона горнозаводского края», посвященная 300-летию горного производства на Алтае. В экспозиции представят иконы, созданные на рубеже XIX—XX веков в поселении Сузун, которое в то время входило в Барнаульский уезд Томской губернии, а ныне является частью Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сузунская икона «Богоматерь Знамение», конец XIX – начало XX века. Большая часть икон из собрания Новосибирского краеведческого музея находится в экспозиции Музея сибирской народной иконы в Сузуне.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сузунская икона «Богоматерь Знамение», конец XIX – начало XX века. Большая часть икон из собрания Новосибирского краеведческого музея находится в экспозиции Музея сибирской народной иконы в Сузуне.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в министерстве культуры региона, экспонаты для участия в выставке предоставил член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, новосибирский коллекционер Андрей Ковалев. Среди главных экспонатов — образ Иисуса Христа в красной рубахе, декорированной цветочными узорами, и икона «Чудо о Флоре и Лавре», сюжет которой связан с почитанием святых мучеников как покровителей лошадей и домашнего скота.

Сузун напрямую связан с промышленной историей Алтайского края. В 1764 году здесь началось строительство медеплавильного завода, а с 1766-го по 1847 год при нем чеканилась монета. Сначала на Сузунском монетном дворе чеканились особые сибирские монеты из меди с незначительным содержанием серебра и золота, а затем — исключительно медные общероссийские монеты.

Михаил Кичанов