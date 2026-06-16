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Томский губернатор возглавит партсписок ЕР на выборах областного парламента

«Единая Россия» (ЕР) в Томской области назвала имена кандидатов, которые войдут в первую пятерку партсписка на предстоящих выборах в законодательную думу. Соответствующее решение принял президиум политсовета регионального отделения (РО) партии на заседании 15 июня.

Владимир Мазур

Владимир Мазур

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Владимир Мазур

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общеобластную часть партсписка возглавил губернатор Владимир Мазур, который является секретарем томского РО ЕР. В первую пятерку также вошли ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, спикер городской думы Томска Сергей Сеченов, сенатор Владимир Кравченко и руководитель исполкома РО ЕР Наталья Опанасюк.

Выборы депутатов законодательной думы состоятся в сентябре этого года одновременно с выборами Госдумы РФ. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. ЕР стала первой партией, объявившей о формировании головной части списка кандидатов.

Валерий Лавский

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