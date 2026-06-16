В Красноярском крае произошел сход тепловоза с гружеными вагонами

На станции Чулымка под Назарово (Красноярский край) вечером 15 июня произошел сход с рельсов тепловоза и двух груженых вагонов без опрокидывания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 23 часов по местному времени. «Задержек в движении поездов на станции не последовало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются»,— проинформировали в надзорном ведомстве.

Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе семь груженых вагонов сошли с рельсов на углесборочной станции Уба. Состав не опрокинулся.

Михаил Кичанов