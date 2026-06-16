Египет из-за автогола не удержал победу над Бельгией на ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча соперников в группе G состоялась в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Счет на 19-й минуте открыл египетский полузащитник Эмам Ашур после паса Мохамеда Салаха. Бельгийцы отыгрались на 66-й минуте благодаря автоголу защитника Хани Мохамеда, который срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу Лукаку.

Сборные Ирана и Новой Зеландии проведут свой матч 1-го тура в группе G 16 июня. В следующем туре, 21 июня, сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии встретится с командой Ирана в Лос-Анджелесе. Сборная Египта в этот же день в Ванкувере сыграет против Новой Зеландии.

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Соревнования стартовали 11 июня и завершатся 19 июля.