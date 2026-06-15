Книги Пелевина, Харари и Бакмана промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотиков и подлежащих специальной маркировке. Его пополнили более 170 произведений, включая книги Виктора Пелевина, Юваля Ноя Харари и Фредрика Бакмана, следует из списка.

В обновленный перечень вошли произведения Виктора Пелевина «Жизнь насекомых», «iPhuck 10», «Тайные виды на гору Фудзи», «Transhumanism inc. + Непобедимое Солнце» (издательство «Эксмо»), а также «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваля Ноя Харари. Список расширен двумя произведениями Фредрика Бакмана — «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» (оба выходят в издательстве «Синдбад»).

Кроме того, 15 июня в перечень внесли «Глубокие воды» Эммы Бэмфорд, а также книги Михаила Пелехатого и Евгения Спирицы: «Боевое НЛП: техники и модели скрытых манипуляций и защиты от них (#экопокет)», «Жесткие переговоры — кремлевский формат. Как противостоять влиянию» и «Безжалостное НЛП. Как договариваться с недоговороспособными».

По данным на конец мая в перечень включено более 2 тыс. произведений. В нем есть книги Сергея Лукьяненко, Эдуарда Лимонова, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов.

С 1 марта 2026 года в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Под запрет не подпадают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.