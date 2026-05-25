Две книги Лимонова промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

Российский книжный союз (РКС) обновил перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. 25 мая в него внесли две книги российского писателя и поэта Эдуарда Лимонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Лимонов, 2016 год

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эдуард Лимонов, 2016 год

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Речь идет о двух книгах издательства «Альпина.Проза» — «Москва майская» и «В сырах». В апреле в список внесли еще одно произведение Эдуарда Лимонова — «Старик путешествует».

Сейчас в перечень включено свыше 2 тыс. произведений. В нем есть книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов.

С 1 марта 2026 года в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Под запрет не подпадают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.