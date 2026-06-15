Танкер попал под обстрел у берегов Йемена

Танкер обстреляли из гранатомета в 11 морских милях к юго-востоку от порта Адена в Йемене. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, к судну приблизилась небольшая моторная лодка с четырьмя вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь из реактивного противотанкового гранатомета. В UKMTO не привели подробностей. Там добавили, что ведется расследование. Всем судам в этом районе рекомендовано соблюдать осторожность.

Ранее сегодня UKMTO сообщал о схожем инциденте в 14 морских милях к югу от побережья Йемена. Тогда на борт контейнеровоза пытался подняться экипаж приблизившейся к нему лодки.

Еще один инцидент недалеко от берегов Йемена произошел 10 июня. Тогда в 88 морских милях к северо-западу от порта Балхафа к грузовому судну приблизилась лодка с шестью вооруженными людьми. Между ними и охраной судна произошла перестрелка, после чего лодка повернула обратно.