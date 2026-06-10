Вооруженные люди атаковали грузовое судно у берегов Йемена

У берегов Йемена было обстреляно грузовое судно. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

ЧП случилось в 88 морских милях к северо-западу от Балхафа. По предварительным данным, к судну приблизилась лодка с шестью вооруженными людьми. Между неизвестными и охраной судна произошла перестрелка, после чего лодка повернула обратно.

Информации о пострадавших нет. Кому принадлежала лодка, неизвестно. UKMTO рекомендует соблюдать осторожность при прохождении упомянутого маршрута.

В апреле группа неизвестных попыталась захватить парусное судно в 54 км к юго-западу от портового города Ходейда в Йемене. Капитан судна запустил сигнальную ракету, после чего лодка с нападавшими уплыла. В начале мая вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья йеменской провинции Шабва.