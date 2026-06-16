Ставки по кредитам на подержанные и новые машины сблизились

Разница между полной стоимостью кредита на подержанные и новые автомобили в мае сократилась до 8,2 процентного пункта — это минимум с ноября 2024 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. ПСК в сегменте машин с пробегом опустилась до 22,7% годовых, потеряв с начала года 2,8 п. п. По новым авто показатель держится вблизи 14,5% годовых.

Снижение ставок на подержанные машины участники рынка связывают с двумя факторами. «Банки постепенно отражают в ставках снижение стоимости фондирования»,— пояснил руководитель управления «Автокредитования» Т-Банка Кирилл Бакулин. Кроме того, стабилизируются риски в сегменте, добавил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

ЦБ ранее фиксировал в сегменте автокредитования сокращение доли закредитованных заемщиков. В первом квартале 2026 года доля выдач клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50% снизилась на 3 п. п. год к году, до 17%. По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Наталии Богомоловой, требования регулятора к ПДН ограничивают кредитование высокорискованных заемщиков, из-за чего кредиты выдаются по сниженным ставкам и средний уровень ПСК уменьшается.

Ужесточение требований ЦБ к качеству портфеля обостряет конкуренцию банков за надежного клиента. «Больше всего это касается именно сегмента подержанных машин, так как этот рынок остается значительно более объемным, чем рынок новых машин»,— отмечает Юрий Беликов. В то же время в сегменте новых авто ПСК растет на фоне сокращения льготных программ. Расширение дополнительных банковских услуг в обоих сегментах увеличивает разрыв между средними ставками и полной стоимостью кредита.

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