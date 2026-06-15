«Промомед» выплатит дивиденды за первый квартал

Акционеры «Промомеда» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 8 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели компания направит 1,7 млрд руб., или 46% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 20 июня. Ранее в компании поясняли, что выплата рассчитана из финансового показателя за прошедший год из-за особенностей холдинговой структуры ПАО «Промомед». По этой же причине совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.

С момента проведения IPO в 2024 году «Промомед» еще не выплачивал дивиденды. Гендиректор Александр Ефремов в начале июня отмечал, что компания намерена выйти на ежегодные выплаты.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.