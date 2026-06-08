«Промомед» намерен ежегодно выплачивать дивиденды

«Промомед» ставит перед собой задачу каждый год выплачивать дивиденды, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор компании Александр Ефремов.

«Мы не держим в руках хрустальный шар и не знаем, каким будет 2027 год, как изменится финансовая конъюнктура. Но самое главное, как во многих вопросах, которые строятся на доверии, это стремление»,— сказал господин Ефремов в интервью «Интерфаксу».

Глава «Промомеда» добавил, что выплачивать дивиденды ежеквартально компании неудобно в том числе из-за длительного периода сбора отчетности на фармацевтическом рынке. «Прежде чем принять решение по достигнутому результату, мы смотрим, как наш продукт уходит из аптек. А эти данные задерживаются»,— пояснил Александр Ефремов.

Среди других планов компании — выход на свободный денежный поток уже в 2026 году, рассказал господин Ефремов.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. В конце мая «Промомед» отчитывался о росте выручки более чем в полтора раза за первый квартал.