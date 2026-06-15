Человек, который был Патеком

В Женеве в возрасте 87 лет умер Филипп Стерн — один из самых влиятельных людей в швейцарской часовой индустрии. Он возглавлял семейную мануфактуру Patek Philippe с 1993 по 2009 годы, а затем передал управление сыну Тьерри, сохранив за собой титул почетного президента. Но его влияние на компанию и всю отрасль было гораздо шире формальных должностей.

Patek Philippe ведет историю от Антуана Норбера де Патека и Жана Адриена Филиппа, создавших марку в 1839 году. Но чтобы она не превратилась в воспоминание, понадобилась семья Стернов. И прежде всего Филипп Стерн. Он был не просто наследником семейного дела, а человеком, который заново переизобрел старинную и славную марку. В эпоху, когда швейцарское часовое дело переживало тяжелейший кризис, он сохранил независимость компании и сделал ее эталоном — из пяти самых дорогих часов, когда-либо проданных на аукционах, три были созданы Patek Philippe. Без Филиппа Стерна марка Patek Philippe сохранилась бы в лучшем случае в коллекции какого-нибудь холдинга, а в худшем — в архиве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Стерн у письменного стола своего отца во время открытия музея Patek Philippe в 2001 году

Фото: Patek Philippe Филипп Стерн у письменного стола своего отца во время открытия музея Patek Philippe в 2001 году

Фото: Patek Philippe

Филипп Стерн родился в 1938 году. Его дед Шарль Стерн вместе с братом производили циферблаты и решились купить знаменитую, но переживавшую трудные времена компанию в 1932 году, в разгар мирового экономического кризиса. Его отец Анри Стерн возглавлял Patek Philippe более 30 лет. Филипп не унаследовал компанию автоматически. По семейной традиции он начал с низших ступеней. Учился экономике, работал в нью-йоркском филиале Henri Stern Watch Agency, продавал часы в Америке, возвращался в Женеву и переходил из отдела в отдел, осваивая производство, маркетинг, финансы.

В 1977 году он стал генеральным директором компании. Это был худший момент для швейцарской часовой индустрии. На рынок ворвались японские кварцевые часы, дешевые, точные и надежные. Многие считали, что механические часы обречены и останутся лишь музейным экспонатом. Заводы закрывались, мастера уходили из профессии, а Швейцария переживала кризис, который позже назовут «кварцевой катастрофой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будучи президентом, Филипп Стерн внес свой вклад в развитие производства, реализовав ряд ключевых проектов.

Фото: Patek Philippe Будучи президентом, Филипп Стерн внес свой вклад в развитие производства, реализовав ряд ключевых проектов.

Фото: Patek Philippe

Филипп Стерн оказался среди тех, кто не поверил в конец истории. Он счел, что всегда найдутся люди, которые предпочтут художественное совершенство массовому производству, оценят сложность механизма и вложенный в часы труд. Всем тенденциям назло он выпустил Nautilus — роскошную спортивную модель из стали дизайна Джеральда Дженты. Сегодня Nautilus превратился в символ успеха и, пожалуй, самые желанные часы в мире, если судить по листам ожидания в бутиках или десяткам тысяч франков, которые переплачивают за них на вторичном рынке.

В начале 1980-х он поставил задачу создать самые сложные часы в истории. Девять лет инженеры и часовщики работали над проектом. В 1989 году появились Calibre 89 — карманные часы с 33 усложнениями. Они показывали не только время, но и дату Пасхи, звездное время, время восхода солнца и множество других параметров. Более четверти века Calibre 89 оставался самым сложным переносным часовым механизмом в мире. Стерн любил повторять, что часы — это не техника и даже не украшение, а произведение искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тьерри и Филипп Стерны перед зданием Plan-les-Ouates в 2008 году

Фото: Patek Philippe Тьерри и Филипп Стерны перед зданием Plan-les-Ouates в 2008 году

Фото: Patek Philippe

В 2001 году Филипп Стерн открыл в Женеве музей Patek Philippe, один из самых замечательных часовых музеев не только города и страны, но и мира. Там можно увидеть не только историю самой марки, но и почти пять столетий развития часового искусства — от первых карманных часов XVI века до современных шедевров. Он собирал старинные часы с той же страстью, с какой другие коллекционируют картины. Он был не просто промышленником, но и человеком культуры, любителем живописи, меценатом. А еще был страстным спортсменом. Превосходно катался на горных лыжах и обожал парусный спорт. На своих яхтах, носивших имя «Альтаир», он семь раз выигрывал регату Bol d’Or на Женевском озере.

Филипп Стерн любил соревнование, но ненавидел спешку. Он мыслил длинными дистанциями. Пока другие компании флиртовали с большими группами, он упорно охранял независимость Patek Philippe, был верен Женеве и старательно собирал все мастерские под одну крышу. В 1996 году Patek Philippe открыл новую мануфактуру в женевском пригороде План-ле-Уат, ставшую образцом современного часового производства.

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Ценя прошлое, он заботился о будущем. В 2005 году он создал подразделение Advanced Research, которое занялось новыми материалами, в частности, кремнием. А в 2009 году вместе с сыном Тьерри учредил собственный знак качества — Patek Philippe Seal, ставший одной из самых строгих систем сертификации точности хода.

В том же году он передал руководство сыну. Многие великие руководители не умеют уходить. Филипп Стерн сумел. Он остался почетным президентом, занимался музеем и внимательно следил за судьбой компании, но не вмешивался в решения нового поколения. Три года назад, к его 85-летию, Тьерри Стерн выпустил минутный репетир с портретом отца на циферблате. Это был и знак признания, и демонстрация того, что его роль не забыта, и семейный жест, почти признание в любви.

Алексей Тарханов