И полетят тут «Телеграмы»

Как стало известно “Ъ”, к 11 и 10 годам лишения свободы потребовало приговорить обвинение предпринимателя Антона Сафонова и журналиста Эдуарда Щуренкова, обвиняемых в вымогательстве более 23,5 млн руб. у руководителей крупных российских компаний за «блок на негатив». Запрошенное наказание чрезмерно суровым сочла не только защита фигурантов, но и потерпевшие, в числе которых один из руководителей «Ростеха» Василий Бровко. Последний попросил направить дело в отношении господина Сафонова на доследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антон Сафонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Генеральный директор компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антон Сафонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подведение итогов судебного следствия, которое заняло в Хамовническом райсуде Москвы больше года, как и весь процесс, прошли в закрытом режиме. Решение об этом было принято по просьбе адвоката потерпевших Александры Панковой. Ранее она обосновала эту просьбу намерением не допустить дальнейшего распространения порочащей ее доверителей информации. Ими, как сообщал “Ъ”, помимо директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко, являются гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и основатель компании Yota Альберт Авдолян.

В ходе прений сторон прокурор Артем Кротов, по данным “Ъ”, заявил, что вина фигурантов подтверждается представленными на процессе доказательствами.

За вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) он потребовал приговорить гендиректора компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антона Сафонова к 11 годам лишения свободы, а журналиста Эдуарда Щуренкова осудить на 10 лет, назначив каждому по 1 млн руб. штрафа.

Первый находится в СИЗО, второй — под подпиской о невыезде. Также прокурор предложил запретить подсудимым в течение двух лет после освобождения занимать должности в коммерческих организациях, связанные с администрированием информационных ресурсов.

Запрошенное наказание, которое в случае обвинительного приговора может стать самым большим по делам «телеграмщиков», шокировало фигурантов, главным образом ныне пенсионера Щуренкова. На следствии и в суде он полностью признал вину. Господин Сафонов, как сообщал “Ъ”, категорически отрицает обвинение. Он настаивает на том, что у него не было резона вымогать деньги, поскольку его компании приносили ему стабильно высокий доход. Адвокат господина Сафонова Владимир Слащев полагает, что его подзащитный стал обвиняемым лишь благодаря тому, что его партнером по бизнесу является экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, которого следствие объявило в розыск. Последнего вместе с господином Сафоновым столичная полиция считает организаторами группы, совершившей ряд преступных эпизодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Журналист Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии обвинения, именно по указанию господ Щербакова и Сафонова в 2022 году в Telegram-канале «Небрехня» были размещены восемь постов, содержащих недостоверную и дискредитирующую директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко и его жену Тину Канделаки информацию. За их удаление и дальнейшее неразмещение публикаций в течение трех месяцев у него требовали 2,2 млн руб. В том же году в Telegram-канале «Временное правительство» вышли пять постов также о господине Бровко, снятие которых и установка «блока на негатив» были оценены в 1 млн 40 тыс. руб. Третий же эпизод дела связан с публикацией в 2021 году в «Кремлевском мамковеде» и еще 11 других различных Telegram-каналах 53-х публикаций с дискредитирующими главу ПАО «Россети» Андрея Рюмина и его компанию сведениями. За то, чтобы «избавиться от головной боли» такого рода и удалить посты, у господина Рюмина запросили 8,7 млн руб. Этот эпизод господину Сафонову вменили в вину совместно с автором публикаций о «Россетях» Эдуардом Щуренковым. Последнего, кроме того, обвинили в причастности к вымогательству в 2020 году 11,5 млн руб. у миллиардера Альберта Авдоляна, основателя оператора связи Yota, за неразмещение негативных публикаций в газете «Век» и Telegram-канале «Новый век».

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело по фактам вымогательства денег было возбуждено благодаря показаниям владельцев и админов Telegram-канала «Кремлевский мамковед» отца и сына Сергея и Станислава Садововых, получивших условные сроки за вымогательство средств у Василия Бровко, а также основателя и президента образовательной корпорации «Синергия» Вадима Лобова.

На следствии показания против господ Сафонова и Щуренкова в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве дали соучастники преступлений — медиа-менеджер Станислав Дейнеко и владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Ранее они были осуждены каждый на пять лет колонии строгого режима. Позже апелляция заменила им наказания тремя годами общего режима каждому. Сейчас оба уже вышли на свободу.

Как удалось узнать “Ъ”, на процессе по делу господ Сафонова и Щуренкова «досудебщики» изложили иную версию событий, нежели была указана в фабуле обвинения, а кроме того, пытались всячески минимизировать свою роль. Также они не дали показаний против Антона Сафонова, заявив, в частности, что начали готовить информкампанию против господина Рюмина по поручению господина Щербакова.

В этой связи защита господина Сафонова направила в прокуратуру Москвы обращение, в котором просит внести кассационные представления на приговоры господ Дейнеко и Гусову для их пересмотра в кассационном порядке. По мнению адвоката Слащева, «досудебщики» не исполнили взятые на себя обязательства, а их показания в суде прямо свидетельствуют о том, что на следствии они оговорили его подзащитного, чтобы получить минимальные сроки.

Сам Василий Бровко подтвердил “Ъ” информацию о том, что считает необходимым доследовать дело в отношении Антона Сафонова, так как представленные стороной обвинения доказательства, по его мнению, «носят косвенный характер». По его словам, допрошенные в суде свидетели «не показали на Сафонова прямо, а ссылаются на его руководящую должность в ООО “Диджитал Репутейшн”, которое курировало публикации в Telegram-каналах». «Равным образом никто не говорит о том, что Сафонов являлся организатором в преступной группе, а обвинение вменило ему в вину именно такую роль»,— заметил господин Бровко. Директор по особым поручениям «Ростеха» добавил: если суд сочтет доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора, он просил назначить господину Сафонову наказание, не связанное с лишением свободы.

В «Ростехе» “Ъ” отметили, что госкорпорация ранее выступила с инициативой о введении в УК РФ отдельной, более мягкой статьи — об информационном вымогательстве в соцсетях и Telegram, с выделением специального субъекта данного преступления, которыми могут стать администратор и владелец площадки, с описанием в законе специфических способов давления, связанных с оплатой за удаление информации или установкой «блока на негатив». Также предлагается расширить круг лиц и сведения, подлежащих защите, а также пересмотреть размер крупного и особо крупного ущерба по таким преступлениям, смягчить законодательство «с учетом динамично меняющейся цифровой реальности».

Условные сроки для подсудимых, по данным “Ъ”, просили потерпевшие Рюмин и Авдолян. Защита же господина Сафонова попросила его оправдать. Адвокат господина Щуренкова выступит в прениях сторон 22 июня, после чего суд заслушает последнее слово подсудимых и удалится на вынесение приговора.

Мария Локотецкая