Приговор смягчили с видом на свободу

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд смягчил приговор владельцу газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александру Гусову, осужденному за вымогательство почти 28 млн руб. у гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и создателя компании Yota Альберта Авдоляна. Частично удовлетворив жалобу осужденного и защиты, апелляционная инстанция заменила ему пятилетний срок в колонии строгого режима тремя годами общего. Новое наказание фигурант уже практически отсидел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец газеты «Век» и администратор Telegram-канала «Новый Век» Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Владелец газеты «Век» и администратор Telegram-канала «Новый Век» Александр Гусов

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Приговор Пресненского суда Москвы, вынесенный 5 мая этого года, обжаловали как защита, так и потерпевший Альберт Авдолян. Адвокат осужденного Егор Панин просил заменить назначенный господину Гусову срок на условный, а если суд на это не пойдет, то уменьшить или изменить категорию совершенного преступления с особо тяжкого на тяжкое. В этом случае строгий режим колонии заменяется на общий, что позволяет пересчитать отбытое наказание по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии общего режима». При строгом режиме день идет за день.

Защитник осужденного в жалобе отмечал, что суд первой инстанции формально учел смягчающие вину его подзащитного обстоятельства, который не просто признал вину, но также заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов.

Из двух потерпевших обжаловал приговор только основатель компании Yota Альберт Авдолян, который проникся жизненной ситуацией Александра Гусова, являющегося отцом троих несовершеннолетних детей, один из которых, четырехлетний сын, оказался болен раком.

В ходе процесса потерпевший принял извинения от подсудимого и даже отказался от его предложения возместить моральный вред. В ходе апелляции адвокат бизнесмена Авдоляна Александра Панкова просила заменить назначенный подсудимому срок условным, отметив, что «суровое наказание для Гусова губительно для его семьи, где в его помощи и поддержке сейчас остро нуждается его больной тяжелой болезнью ребенок». «Прежде всего нужно думать о жизни маленького человека, который не виноват в ошибках взрослых»,— передала адвокат слова своего доверителя. Она отметила, что господину Гусову, признавшему вину и сотрудничавшему со следствием, назначили срок, который по ряду аналогичных дел получали не признавшие вину «телеграмщики». Она сочла назначенный срок негуманным.

Владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов был арестован 2 февраля 2023 года и провел под стражей полтора года, выйдя под подписку о невыезде после того, как признал вину и заключил сделку со следствием. Ему инкриминировали три эпизода вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Первое, как установило следствие, журналист совершил в составе организованной группы, в которую входили глава компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антон Сафонов, медиаменеджер Станислав Дейнеко, журналист Эдуард Щуренков и экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

По версии обвинения, совместно они организовали размещение с 27 апреля по 23 декабря 2021 года свыше полусотни постов в различных Telegram-каналах, среди которых были «Компромат 2.0», «Кремлевский мамковед», «Бойлерная», «Газ-батюшка», «Небрехня» и другие. В них содержались не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию сведения о гендиректоре ПАО «Россети» Андрее Рюмине.

За удаление негативных публикаций, установку «блока на негатив», а также размещение позитивных постов у топ-менеджера соучастники запросили 8,7 млн руб., однако ничего так и не получили.

Два других эпизода касаются вымогательства средств у создателя компании Yota Альберта Авдоляна. По материалам дела, господин Гусов в 2019 году разместил восемь публикаций о бизнесмене на сайте электронного издания «Век» и в Telegram-канале «Новый век», а при помощи господина Щуренкова — два поста в Telegram-канале «Компромат Групп». За снятие негативных публикаций и неразмещение их в дальнейшем у господина Авдоляна он запросил около 19 млн руб. Бизнесмен передал господину Гусову в общей сложности 18,7 млн руб. через своего помощника, однако после очередной публикации, за удаление которой у него потребовали еще более 300 тыс. руб., обратился в полицию.

Напомним, что проходивший по тому же уголовному делу медиаменеджер Станислав Дейнеко за вымогательство у господина Рюмина и клевету (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) на главу «Росгеологии» Сергея Горькова в апреле этого года получил пять лет колонии строгого режима. Он обжаловал приговор. Федор Щербаков и Дмитрий Жмуцкий арестованы заочно и объявлены в розыск, а Антона Сафонова вместе с пенсионером Эдуардом Щуренковым в настоящее время судят в Хамовническом суде столицы. Первый отрицает вину, второй согласился с обвинением.

Апелляционную жалобу же господина Гусова и потерпевшего Авдоляна Мосгорсуд не мог рассмотреть с июля — то из-за проблем с видео-конференц-связью, установленной между судом и Бутырским СИЗО, то из-того, что заболел осужденный.

В последнем слове журналист попросил о смягчении наказания, приняв во внимание, что он уже длительное время провел в СИЗО. Поддержать его в суд второй инстанции приехали родители.

В свою очередь, прокуратура просила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу защиты и потерпевшего — без удовлетворения.

Взвесив доводы сторон, тройка судей удовлетворила обращения частично, снизив фигуранту наказание с пяти лет колонии строгого режима до трех лет колонии общего режима. Адвокат осужденного Егор Панин заявил “Ъ”, что доволен исходом дела, так как с учетом времени, проведенного в СИЗО, и перерасчета наказания его подзащитный сможет выйти на волю уже через два месяца. При этом защитник поблагодарил господина Авдоляна «за проявленное милосердие».

Мария Локотецкая