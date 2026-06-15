Верховный суд разрешил снижать неустойку до погашения долга

Верховный суд (ВС) разрешил судам снижать неустойки по займам, которые продолжают начисляться даже после вынесения судебного решения, вплоть до полного погашения долга. Речь о так называемом штрафе «на будущее время», соразмерность которого теперь можно оспорить. Поводом для важного разъяснения высшей инстанции стал спор между кредитором Иваном Цветковым и должницей Викторией Стасевич.

В 2021 году Цветков дал Стасевич 300 тыс. руб. под залог квартиры. Договор предусматривал неустойку 1% в день просрочки. Долг не вернули, и суд общей юрисдикции взыскал его, снизив накопившуюся неустойку, но на будущее оставил 1% в день.

Кредитор инициировал банкротство должницы. Арбитражный суд Ростовской области включил в реестр 4,7 млн руб., обеспеченных залогом, из которых 4,2 млн руб. — набежавшая неустойка. Суды отказались ее снижать, ссылаясь на решение суда общей юрисдикции и длительность просрочки.

Должница обжаловала отказ в ВС. Коллегия ВС признала такой подход ошибочным. При неустойке 365% годовых именно заимодавец обязан доказать ее обоснованность, но нижестоящие суды неправомерно освободили кредитора от этой обязанности, пояснила высшая инстанция. Также ВС подчеркнул, что арбитражный суд вправе рассматривать вопрос о снижении неустойки, и это не будет противоречить ранее принятым решениям судов общей юрисдикции. Высшая инстанция отменила решения и отправила спор на новое рассмотрение.

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина в беседе с «Ъ» отметила, что арбитражный суд в рамках банкротного дела вправе снижать неустойку, начисляемую до исполнения обязательства. К аналогичному заключению приходил и апелляционный суд в деле о банкротстве ООО «СитиМоллИнвест» с требованием «Альфа-банка», напомнила госпожа Ларина.

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