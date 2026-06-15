Будущее не резиновое

Верховный суд (ВС) разрешил снижать неустойку по договору займа, начисляемую за период от решения суда о взыскании долга до его фактического погашения (штраф «на будущее время»). Поводом для разъяснений высшей инстанции стал спор, в котором такой штраф рассчитывался по ставке 1% в день, в результате чего долг заемщицы вырос с 300 тыс. до 4,7 млн руб. Экономколлегия ВС признала, что при «объективно большом» проценте неустойки заимодавец обязан обосновать его размер, а суды имеют право снижать штраф «на будущее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процент неустойки до полной расплаты по долгам не может расти до бесконечности, решил Верховный суд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Процент неустойки до полной расплаты по долгам не может расти до бесконечности, решил Верховный суд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор, связанный с расчетом и начислением неустойки на будущий период после того, как суд уже обязал выплатить долг. История разбирательств началась в 2021 году, когда Иван Цветков выдал Виктории Стасевич заем на 300 тыс. руб. под залог квартиры. Договор помимо стандартной платы за пользование денежными средствами предусматривал неустойку в 1% за каждый день просрочки. Заемщица деньги не вернула, и тогда кредитор обратился в суд общей юрисдикции. Суд взыскал долг, снизив уже накопившуюся неустойку, но на будущее время сохранил ее в установленном договором размере — 1% в день.

Поскольку долг господину Цветкову так и не был возвращен и решение о взыскании не исполнено, кредитор инициировал банкротство Виктории Стасевич в арбитражном суде Ростовской области. Кредитор добился включения в реестр своих требований в размере 4,7 млн руб. как обеспеченных залогом квартиры, причем 4,2 млн руб. из этой суммы составила набежавшая неустойка. Арбитражные суды отказались ее снижать по просьбе должницы, сославшись на обязательность решения суда общей юрисдикции и длительность допущенной просрочки. Однако Виктория Стасевич обжаловала отказ в ВС и добилась передачи дела в экономколлегию (см. “Ъ” от 23 апреля).

Обоснуйте ваш процент

По итогам рассмотрения спора коллегия ВС признала подход арбитражных судов ошибочным. Кредитор заявлял, что сумма неустойки выросла из-за противоправного поведения должника, длительно не возвращающего долг и вынуждающего заимодавца нести инфляционные потери. Однако при «объективно большом» размере неустойки — 365% годовых — именно заимодавец обязан доказать ее обоснованность, разъяснила высшая инстанция. Например, кредитор мог привести данные о средних ставках по краткосрочным кредитам в адрес физлиц или показателях инфляции, но нижестоящие суды неправомерно освободили его от этой обязанности со ссылкой на длительный период просрочки.

При этом ВС подчеркнул, что арбитражный суд вправе рассматривать вопрос о снижении неустойки и это не будет противоречить ранее принятым решениям судов общей юрисдикции, поскольку они оценивали соразмерность неустойки только за конкретные прошедшие периоды.

А сделать обоснованные выводы о соразмерности будущих штрафных санкций суды общей юрисдикции не могли в принципе, так как на момент вынесения судом решений длительность их неисполнения (будущей просрочки) никому не известна, указал ВС.

Таким образом, снижение чрезмерной неустойки служит законным способом противодействия злоупотреблению правом, а уклонение арбитражных судов от проверки соразмерности долга нарушило баланс интересов сторон. Следствием стало то, что должница рисковала лишиться заложенного в счет долга жилья из-за кабальных процентов, констатировала экономколлегия. В итоге ВС отменил решения арбитражных судов и направил спор на новое рассмотрение для оценки соразмерности неустойки на будущее.

Чувство соразмерности

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина согласна, что арбитражный суд в рамках банкротного дела вправе снижать неустойку, начисляемую вплоть до фактического исполнения обязательства по ставке, утвержденной судом общей юрисдикции. Так, вспоминает госпожа Ларина, в 2025 году арбитражный суд Уральского округа сделал схожие выводы, отметив, что на момент присуждения неустойки «на будущее время» нельзя было определить ее соразмерность. К аналогичному заключению приходил и апелляционный суд при рассмотрении требования АО «Альфа-банк» в деле о банкротстве ООО «СитиМоллИнвест», добавляет юрист.

Суд общей юрисдикции при взыскании неустойки на будущее зафиксировал лишь формулу ее начисления, но физически не мог оценить соразмерность санкции, поскольку срок просрочки заранее не известен, объясняет арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

Позиция ВС по делу Стасевич не подрывает преюдицию (обязательность фактов, установленных другим судебным решением по спору с теми же лицами), а лишь подчеркивает этот временной разрыв и необходимость достижения главной цели банкротства — баланса интересов кредитора и должника, считает руководитель практики банкротства юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин называет логику решения универсальной и применимой к любым спорам должников с взыскателями через подачу заявления о соразмерном снижении неустойки. Главный риск этого подхода в том, что недобросовестные должники могут намеренно затягивать выплаты, а суды начнут уменьшать неустойки автоматически, без учета реальных убытков кредитора, предупреждает господин Бусыгин. Тем не менее, по его словам, эта позиция ВС «устраняет многолетний процессуальный тупик и защищает от неосновательного обогащения контрагентов». К тому же, уточняет Татьяна Пугачева, вне банкротных дел суды крайне неохотно соглашаются на снижение такой неустойки.

Ян Назаренко