Прокатчики подъехали к авторизации

Один из крупнейших операторов каршеринга «Делимобиль» обратился в правительство с просьбой подключить его к обсуждению верификации пользователей через биометрию и госсистемы. Власти готовятся внедрить такую систему для борьбы с подменами личности при управлении автомобилем, что должно помочь снизить аварийность. Операторы опасаются роста затрат и нагрузки при работе с данными пользователей и предупреждают, что будут вынуждены переложить издержки в тарифы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Представители «Делимобиля» рассчитывают войти в состав групп по обсуждению внедрения системы верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии и через государственные информационные системы (ГИС). Компания просит также разъяснить порядок работы механизма. Об этом говорится в письме гендиректора «Делимобиля» Винченцо Трани, направленном 8 июня главам Минцифры Максуту Шадаеву и Минтранса Андрею Никитину (копия есть у “Ъ”).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что параметры применения биометрических технологий в каршеринге и кикшеринге выработают совместно с отраслью. В Минцифры подтвердили получение обращения. Биометрию планируется использовать как один из инструментов подтверждения личности, но о деталях говорить преждевременно, добавили там.

В Минтрансе “Ъ” пояснили, что работа по совершенствованию механизмов верификации будет проведена с представителями отрасли.

Внедрение системы верификации пользователей каршеринга через Единую биометрическую систему (ЕБС) записано в плане реализации президентской стратегии повышения безопасности движения, утвержденной в мае 2026 года премьер-министром Михаилом Мишустиным. Механизм поможет проверять личность водителей и наличие у них прав. В Центре биометрических технологий (оператор ЕБС) пояснили “Ъ”, что такая верификация пользователей позволит исключить подмену личности и получение доступа к машине через чужой аккаунт.

Порядок работы в плане реализации стратегии подробно не описан, но за невыполнение требований предусмотрена ответственность. Близкий к правительству источник “Ъ” говорит, что пилотный проект предполагает подключение каршеринговых операторов к системам, использующим биометрические данные, таким как «Госуслуги». Винченцо Трани считает, что прямая авторизация через портал была бы более понятной пользователям и операторам. «Логично опираться на действующие инструменты»,— замечает он.

Внедрение верификации может потребовать существенных затрат на адаптацию информационных систем, настройку взаимодействия с ГИС, требования информационной безопасности, работу с персональными данными и прочее, предупреждает господин Трани. Член комитета по цифровой экономике РСПП Алексей Мостовщиков замечает, что операторам, как минимум, придется получить у всех пользователей дополнительное согласие на обработку персональных данных — это требование законодательства, а также организовать их хранение и передачу.

Покрывать дополнительные расходы бизнесу, вероятно, придется за счет стоимости поездок, рассуждает главный редактор издания «Трушеринг» Полина Волкова.

В январе 2026 года средний чек на услуги каршеринга, по данным «Платформы ОФД», составил 719 руб., прибавив 8% год к году. Растущие цены уже создают давление на спрос: в Москве пользователи начали массового переключаться на общественный транспорт и такси (см. “Ъ” от 14 июня).

Внедрение авторизации через биометрию может снизить социальные риски и защитить пользователей, предполагает руководитель подкомитета «Деловой России» по цифровизации транспорта и пассажирских перевозок Алексей Котелков. Партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов напоминает, что с участием автомобилей такси и каршеринга в стране происходит 20% ДТП. Ключевые проблемы — передача и продажа аккаунтов, езда без прав, поездки несовершеннолетних, перечисляет он.

Полина Волкова уверена, что усиление верификации в арендных автомобилях должно субсидироваться из бюджета. «Нельзя заставлять бизнес делать то, что не обязательно, например, для водителей собственных автомобилей»,— говорит она. В BelkaCar также уверены, что меры безопасности должны быть едиными для всех, кто допускает человека к управлению автомобилем. Сейчас предполагается, что они распространятся только на один небольшой сегмент участников дорожного движения.

Дарья Андрианова, Татьяна Исакова