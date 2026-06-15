Клубы-участники FONBET Кубка России заработали 1,6 млрд рублей по итогам сезона

Российский футбольный союз (РФС) выплатил клубам-участникам FONBET Кубка России призовые в размере 1,6 млрд руб. по итогам сезона-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Финансовое поощрение предусмотрено за «достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств». Больше всех заработал финалист турнира «Краснодар» — 234,45 млн руб. Обладатель FONBET Кубка России московский «Спартак» получил 229,81 млн руб.

В топ-5 клубов по размерам призовых также вошли столичное «Динамо» (127,05 млн руб.), петербургский «Зенит» (114,86 млн руб.) и московский ЦСКА (111,23 млн руб.). Из команд «Пути регионов» самые крупные выплаты получили тульский «Арсенал» (19,2 млн руб.), челнинский КАМАЗ, нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» (все — по 11,2 млн руб.).

Арнольд Кабанов