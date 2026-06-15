Обвиняемого в клевете экс-депутата ГД Руслана Бальбека выпустили из СИЗО

Киевский районный суд Симферополя заменил меру пресечения бывшему зампредседателя Совета министров Крыма и экс-депутату Госдумы VII созыва Руслану Бальбеку. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Суд освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий»,— уточнили в суде.

МВД Крыма объявило крымско-татарского политика в федеральный розыск в августе 2025 года. Спустя месяц его задержали в Кабардино-Балкарской Республике, предъявив, по данным защиты, обвинения по статьям о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд заключил господина Бальбека в симферопольский СИЗО, свою вину он не признает.

Вместе с экс-депутатом по делу проходят еще несколько человек, в том числе сотрудница минздрава РК Фатиме Совхоз и местная журналистка Анна Гажала.

В марте этого года Руслану Бальбеку отказали и в изменении меры пресечения, несмотря на жалобы на тяжелые условия содержания и плохое самочувствие. Помимо этого, на банковские счета и некоторое имущество обвиняемых наложили арест.

В начале июня, по словам адвоката Алексея Анохина, Верховный суд Крыма снял с апелляционного рассмотрения данное уголовное дело и направил материалы в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса о территориальной подсудности.

Подробнее о деле — в материале «Депутат выступил по делу».

Александр Дремлюгин, Симферополь