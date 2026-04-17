Депутат выступил по делу

В Киевском районном суде Симферополя началось рассмотрение дела экс-депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, обвиняемого в неправомерном доступе к закрытой информации, нарушение неприкосновенности частной жизни и клевете. Процесс проходит в закрытом режиме. Политик свою вину не признает, называя дело политическим заказом.

Руслан Бальбек (2017 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Руслан Бальбек (2017 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

МВД Крыма объявило бывшего вице-премьера Крыма и депутата Госдумы VII созыва Руслана Бальбека в федеральный розыск в августе 2025 года. Спустя месяц правоохранители задержали его в Кабардино-Балкарской Республике. Суд заключил политика в симферопольский СИЗО.

По словам адвоката Алексея Анохина, его клиенту предъявили обвинения по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч. 1 ст. 128.1 (клевета).

Следствие полагает, что бывший депутат незаконно получил доступ в сервис электронного документооборота «Диалог» и скопировал, а потом распространил закрытые документы.

Речь идет о документах крымской прокуратуры о нарушениях минздрава РК в сфере лекарственного обеспечения льготников и о коррупции в перинатальном центре. Эти данные потом якобы использовались для подачи жалобы в администрацию президента РФ от некоего полковника МВД СССР Александра Фролова.

Также, по мнению правоохранителей, Руслан Бальбек распространял ложную информацию о деятельности и состоянии здоровья вице-премьера РК Елены Романовской, которая курирует в регионе сферу здравоохранения, тем самым нарушив неприкосновенность ее частной жизни.

Вместе с экс-депутатом по делу проходят еще несколько человек, в том числе сотрудница минздрава РК Фатиме Совхоз и местная журналистка Анна Гажала, которая консультировала Руслана Бальбека и его аппарат по вопросам взаимодействия со СМИ и ведению официальных страниц в социальных сетях.

Подсудимый вину не признает, отмечая, что не имеет никакого отношения к вышеупомянутым эпизодам и не знает людей, которые этим занимались. По его словам, у него не было оснований и мотивов для клеветы, само дело он считает заказным и политически мотивированным.

Защита экс-депутата настаивала на переносе процесса за пределы Крыма, опасаясь предвзятости местного правосудия, однако суд счел эти доводы несостоятельными. В марте Руслану Бальбеку отказали и в изменении меры пресечения, несмотря на его жалобы на тяжелые условия содержания и плохое самочувствие. Помимо этого, суд наложил арест на банковские счета и некоторое имущество обвиняемых.

Александр Дремлюгин, Симферополь