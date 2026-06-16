Тариф невозвратный

Как стало известно “Ъ”, госхолдинг «Россети» (MOEX: FEES) просит президента РФ Владимира Путина помочь решить вопрос с накоплением долгов «Волгоградэнерго», системообразующей территориально-сетевой организации (СТСО) в регионе, чья кредитная нагрузка уже превышает критический уровень. Компания предлагает снизить ее за счет учета в тарифах расходов на обслуживание кредитов. Однако власти региона считают, что в отношении компании нет тарифной диспропорции, против повышения тарифов также выступает крупный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Россети» просят президента РФ Владимира Путина устранить накопленную диспропорцию при установлении тарифов для проблемного филиала «Россети Юг» «Волгоградэнерго», который выполняет функцию СТСО в регионе. Электросетевая монополия, в частности, просит учесть в тарифе на услуги по передаче электроэнергии расходов на обслуживание кредитного портфеля и ликвидировать сверхнормативный уровень долговой нагрузки компании.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Волгоградской области Андрею Бочарову «рассмотреть и решить поставленные вопросы с задолженностью» в ответ на обращение главы «Россетей» Андрея Рюмина от 31 марта (“Ъ” видел копию документа).

304 тысячи точек учета в сетях филиала «Россети Юг» «Волгоградэнерго».

Как пишет господин Рюмин, убыточность «Волгоградэнерго» от основных услуг привела к критическому увеличению долга. Так, накопленный убыток компании с 2020 года превысил 7 млрд руб., показатель долг/EBITDA вырос до 10x. «В результате этого "Волгоградэнерго" не обеспечено средствами для осуществления текущей операционной деятельности и тем более для реализации инвестпроектов, направленных на реновацию и развитие электросетевого комплекса Волгоградской области»,— пишет Андрей Рюмин.

«Россети» также указывают, что недофинансирование программ ремонта и модернизации местных электросетей привело к износу оборудования, достигающему 90%, а аварийность за последние пять лет выросла почти вдвое. В компании также считают, что в регионе существует практика перераспределения тарифной выручки в пользу других сетевых компаний Волгоградской области.

В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили. В ФАС сообщили, что видели обращение, вопрос находится на рассмотрении. В комитете тарифного регулирования Волгоградской области “Ъ” сообщили, что на обращение «Россетей» дан ответ об отсутствии тарифной диспропорции. Там говорят, что все вопросы тарифного регулирования рассматриваются в том числе с учетом представленного «Волгоградэнерго» проекта регуляторного соглашения, которое также будет изучаться с общественным обсуждением.

Входящее в «Россети Юг» «Волгоградэнерго» в 2025 году нарастило выручку по МСФО на 69% год к году, до 22,4 млрд руб., EBITDA компании снизилась на 30%, до 1,25 млрд руб. Кредитный портфель компании начал расти в 2014–2018 годах.

В 2019 году «Волгоградэнерго» приобрело 100% обанкротившегося городского МУПП ВМЭС, накопившего долг перед компанией почти в 4 млрд руб. Для консолидации актива и закрытия процедуры банкротства структура «Россетей» взяла новые кредиты, что еще больше нарастило долговую нагрузку.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что приобретение МУПП ВМЭС шло в счет погашения просроченной дебиторской задолженности и влияния на долговую нагрузку не оказало. Изменение долга в компании объясняют отрицательным операционным денежным потоком в связи с убытком за оказание услуг по передаче электроэнергии, а также финансированием части инвестиционной программы за счет кредитов. «Совокупный отрицательный денежный поток в деятельности филиала "Волгоградэнерго" — убыток в размере 2 млрд руб. и кредиты под инвестиционные проекты в 1,5 млрд руб.— сопоставим с ростом долговой нагрузки, которая привлекалась для балансировки денежных потоков»,— говорят в «Россетях».

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) считают, однако, что жалобы на перераспределение выручки в пользу иных ТСО и тарифное недорегулирование не находят объективного подтверждения. В результате консолидации «Россети» забрали в управление большую часть электросетевого комплекса Волгоградской области и львиную долю всей тарифной выручки региона, а тарифы региона сопоставимы со среднероссийским уровнем и индексируются быстрее инфляции, отмечают в объединении. «Консолидация ТСО и создание единой СТСО анонсировались как путь к прозрачному центру ответственности, повышению надежности и сдерживанию тарифной нагрузки. Вместо этого фиксируется противоположный эффект — рост аварийности и ухудшение финансового состояния, а ответственность предлагается сбросить в платежки потребителям, все эти годы добросовестно оплачивавшим сетевые затраты»,— комментируют в ассоциации.

По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике Сергея Сасима, среди причин экономического кризиса «Волгоградэнерго» — существенный объем неплатежей и уход потребителей на ФСК, приведший к падению полезного отпуска, что не было компенсировано тарифно-балансовыми решениями. «Эффективным механизмом для исправления подобных ситуаций на сегодняшний день является заключение регуляторных соглашений между СТСО и субъектом РФ. Очевидно, что для выхода из кризиса потребуется увеличить тариф на передачу сверх уровня, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития»,— полагает он.

Татьяна Дятел; Никита Маркелов, Саратов