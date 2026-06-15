ЕС обсудит выдачу Украине дополнительных €45 млрд

Евросоюз (ЕС) на саммите G7 обсудит вопрос о выделении Украине дополнительных €45 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наш кредит в 90 млрд евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции (трансляция велась на ее странице в X). Говоря о еще одной трети военных нужд украинской армии, она отметила, что Европа надеется на партнеров.

В апреле ЕС одобрил выдачу Украине €90 млрд в качестве кредита на 2026-2027 годы. Госпожа фон дер Ляйен заверила, что первый транш по нему (€9 млрд) поступит в Киев до конца июня. Ранее сообщалось о возможной задержке платежа по техническим причинам. ЕК оценивала остаточную потребность Украины в финансовой помощи в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.

О процессе вступления Украины в ЕС — в материале «Украине придержат дверь».