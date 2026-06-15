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Губернатор назвал отказ двигателя причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Боханском районе Иркутской области предварительно из-за отказа двигателя. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

По словам господина Кобзева, состояние троих членов экипажа оценивается как легкой степени тяжести, одного — средней. Их жизни ничего не угрожает, заверил губернатор.

Военный самолет потерпел крушение сегодня днем при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. Экипажу удалось катапультироваться.

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