Губернатор назвал отказ двигателя причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Боханском районе Иркутской области предварительно из-за отказа двигателя. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

По словам господина Кобзева, состояние троих членов экипажа оценивается как легкой степени тяжести, одного — средней. Их жизни ничего не угрожает, заверил губернатор.

Военный самолет потерпел крушение сегодня днем при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. Экипажу удалось катапультироваться.