В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Авария произошла при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Обошлось без жертв. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бомбардировщик Ту-22М3

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бомбардировщик Ту-22М3

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ведомства, экипажу удалось катапультироваться. «Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта»,— уточнили в Минобороны. На месте падения самолета работает комиссия главного командования военно-космических сил (ВКС) России.

Ту-22М3 — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Входит в состав дальней авиации российских ВКС. Самолеты дальней авиации — это компонент российской ядерной триады, также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.