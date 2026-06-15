Испанского футболиста Мира приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование

Нападающий испанского футбольного клуба «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюремного заключения за изнасилование и нападение на жертву. Об этом сообщает газета Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафа Мир (справа)

Фото: Eva Manez / Reuters Рафа Мир (справа)

Фото: Eva Manez / Reuters

Также суд обязал футболиста выплатить жертве €64 тыс. в качестве компенсации. Кроме того, в течение десяти лет ему будет запрещено приближаться к потерпевшей на расстояние менее 500 метров. В социальных сетях Рафа Мир заявил о несогласии с приговором и о намерении подать апелляцию.

В сентябре 2024 года Рафа Мира и его друг Пабло Хара были арестованы по подозрению в изнасиловании двух женщин. Второго фигуранта приговорили к двум годам и штрафу в размере €6,2 тыс.

Рафе Миру 28 лет. В 2023 году он стал победителем Лиги Европы вместе с «Севильей». Также форвард выступал за испанские «Валенсию», «Лас-Пальмас», «Уэску», «Эльче» и английский «Ноттингем Форест». На Олимпийских играх в Токио футболист завоевал серебро в составе сборной Испании.

Таисия Орлова