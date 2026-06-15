Биржевая стоимость алюминия опустилась ниже $3,4 тыс. впервые с конца марта

Биржевая цена на алюминий на торгах в 17:55 мск составляла $3,391 тыс. за тонну, опускаясь на 4,29% к закрытию предыдущего дня. Последний раз алюминий торговался ниже $3,4 тыс. за тонну 30 марта 2026 года.

Согласно прогнозам аналитиков Kept, алюминий во втором-четвертом кварталах года может, напротив, подорожать до $3,7 тыс. за тонну в зависимости от ситуации на Ближнем Востоке. Относительно первого квартала, полагают в Kept, котировки могут вырасти на 3-15%.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены отлились в металле».