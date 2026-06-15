Цены отлились в металле

Перебои с поставками алюминия из стран Ближнего Востока и рост спроса будут способствовать увеличению цен на металл до конца года, ожидают аналитики. По их прогнозам, с 2027 года котировки стабилизируются, но останутся выше уровней 2021–2025 годов. «Русал», на который приходится более 5% мирового производства алюминия, не рассчитывает на эффект от высоких цен из-за крепкого рубля и роста издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) во втором-четвертом кварталах составит $3,3–3,7 тыс. за тонну в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке, прогнозируют аналитики Kept. Таким образом, относительно первого квартала котировки могут вырасти на 3–15%. На 12 июня трехмесячный контракт на алюминий на LME торгуется на уровне $3,5 тыс. за тонну.

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Как говорится в обзоре Kept, цена на алюминий перешла к активному росту с периодами непродолжительной коррекции в середине первого квартала из-за перекрытия Ормузского пролива и повреждений мощностей ключевых поставщиков металла на Ближнем Востоке. Это привело к их частичной остановке или снижению объемов выпуска. На долю региона приходится 8–9% мирового производство первичного алюминия. Восполнить возникший дефицит за счет Китая, крупнейшего производителя, не представляется возможным, так как в стране действует государственный лимит на производство алюминия в объеме 45 млн тонн в год, поясняют в Kept.

По предварительным данным Международного института алюминия (IAI), в апреле производство алюминия в странах Персидского залива сократилось на 26,7% к марту, до 10,9 тыс. тонн в сутки. Относительно базового уровня, который был до конфликта, выпуск упал на 38%. Мировое производство алюминия, по данным IAI, в апреле снизилось на 2,13%, до 5,92 млн тонн. На Китай пришлось 3,67 млн тонн, на Европу, включая Россию,— 604 тыс. тонн.

Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко говорит, что рост предложения также сдерживает высокая энергоемкость алюминиевого производства. Кроме того, по ее словам, рынок начинает анализировать потенциальные последствия от намерений Гвинеи, крупнейшего в мире производителя бокситов, ввести экспортный контроль на руду. «Вероятнее всего, такой шаг приведет к росту цен на сырье и окажет еще большее давление на стоимость алюминия»,— говорит аналитик. Одновременно, продолжает она, ожидается увеличение спроса со стороны секторов возобновляемых источников энергии, электротранспорта и инфраструктуры для искусственного интеллекта.

По прогнозу Kept, в 2027–2030 годах цены на алюминий могут снизиться до $2,8–3 тыс. за тонну за счет восстановления мощностей, вторичной переработки и возможного запуска новых производств. Но, согласно прогнозу, котировки останутся выше уровней 2021–2025 годов.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов ждет, что на среднесрочном горизонте алюминий будет торговаться по $3–3,2 тыс. за тонну. По его словам, Китай остается нетто-экспортером металла и способен построить современный завод мощностью 1 млн тонн первичного алюминия в год за 12–18 месяцев, поэтому дефицит на мировом рынке в обозримом будущем маловероятен. К тому же, добавляет аналитик, китайские производители алюминия расходуют на 20–30% меньше электроэнергии на тонну алюминия по сравнению с основными конкурентами.

Для «Русала», считает господин Красноженов, рост цены до $3 тыс. за тонну в среднем за этот год позволяет более чем в два раза увеличить уровень рентабельности по EBITDA. Если же цена алюминия достигает среднего уровня $3,5 тыс. за тонну, то даже при курсе 80–82 руб./$ EBITDA компании может вырасти почти в четыре раза по сравнению с уровнем 2025 года, подсчитал аналитик. В 2025 году выручка «Русала» выросла на 22,6%, до $14,81 млрд, но EBITDA упала на 29,5%, до $1,05 млрд. На долю компании, по собственным данным, пришлось около 5,3% мирового производства металла.

В «Русале» отмечают, что высокие котировки нивелируются укреплением рубля и практически синхронным ростом издержек. Как уточняют в компании, наиболее чувствительным фактором остается сырьевая база. «На фоне высоких нефтяных цен дорожают материалы для производства анодов, прежде всего нефтяной кокс и пек. Рост энергетических расходов уже стал одним из факторов снижения финансовых результатов компании, и динамика в этом контексте остается не в пользу промышленности»,— говорят в «Русале». Там добавили, что после изменения экспортных маршрутов вынуждены перевозить сырье и готовую продукцию на значительно большие расстояния, из-за чего увеличились и транспортные расходы.

Полина Трифонова