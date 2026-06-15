РЖД возобновила продажу билетов на сентябрь с юга России

РЖД открыла продажу билетов с юга России на сентябрь, сообщили «РИА Новости» в компании. Реализацию билетов приостанавливали сегодня из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

«Открыта продажа билетов на ряд поездов в сообщении с югом России, приостановленная ранее в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года. Билеты постепенно вводятся в продажу»,— уточнили в РЖД.

В компании также рекомендовали следить за обновлениями на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж.

Реализацию билетов приостанавливали на поезда дальнего следования с отправлением с 8 сентября. Среди них — некоторые составы, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод.