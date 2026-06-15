РЖД объяснила остановку продаж билетов на сентябрь с юга России

РЖД приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России в сентябре, из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят в ближайшее время — после корректировки маршрутов и расписания. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.

Корректировки коснутся поездов дальнего следования с отправлением с 8 сентября, уточнили в РЖД. Среди них — некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. В РЖД принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам» для оперативного получения информации.

РЖД на лето назначила 149 пар поездов на маршруты в направлении Черноморского побережья и курортов Кавминвод. В частности, 65 пар поездов будут следовать в Адлер, 43 — в Анапу и 24 — в Новороссийск.