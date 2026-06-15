КПРФ вновь предложила запретить парламентариям владеть недвижимостью за рубежом

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату законопроект, запрещающий сенаторам и депутатам федерального парламента владеть недвижимостью в иностранных государствах. Документ также предусматривает соответствующие ограничения для кандидатов в Госдуму и Совет федерации.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наличие зарубежной недвижимости создает риски внешнего давления на представителей власти, может приводить к конфликту интересов и представлять угрозу национальной безопасности. Кроме того, в условиях санкционного давления на РФ имущество за рубежом может использоваться как дополнительный рычаг воздействия на российских политиков, подчеркивают авторы.

С аналогичными инициативами депутаты от КПРФ выступали уже неоднократно: схожие законопроекты они вносили в 2014 и 2022 годах, а также предлагали закрепить запрет на иностранную недвижимость в Основном законе в ходе обсуждения конституционных поправок в 2020 году. Последняя такая попытка была предпринята в декабре 2025 года. Тогда коммунисты предложили запретить владеть недвижимостью за рубежом всем лицам, на которых уже распространяется запрет на зарубежные банковские счета и финансовые инструменты, включая министров, судей, силовиков и руководителей госкорпораций.

В апреле 2026-го правительство РФ в своем официальном отзыве предложило «существенно доработать» этот законопроект. В Белом доме признали, что цели инициативы заслуживают внимания, однако указали на сложности с проверкой соблюдения такого запрета «в текущих международных условиях».

Анна Коломенская