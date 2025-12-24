В Госдуме снова предложили запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом
Группа депутатов Госдумы от КПРФ внесла законопроект, запрещающий госслужащим иметь недвижимое имущество за рубежом.
Запрет, по мысли авторов инициативы, должен быть распространен на всех госслужащих (включая президента и премьер-министра), депутатов и сенаторов, кандидатов в депутаты, а также на отдельные должностные лица в органах прокуратуры, Следственном комитете, МВД, СВР, ФСБ, таможне, Центробанке и Счетной палате. Запрет должен затронуть отдельных сотрудников государственных фондов и корпораций.
Депутаты рассчитывают распространить запрет также на супругов и несовершеннолетних детей вышеперечисленных лиц. Преполагается сделать это по аналогии с уже существующим запретом на хранение активов в банках, расположенных за пределами России.
Это не первый раз, когда коммунисты выступают с подобной инициативой. Схожие законопроекты вносились в 2014 и 2022 годах. Причем в 2014 году поправки добрались до второго чтения. Тогда ответственный за инициативу комитет признал ее противоречащей Конституции, согласно которой «каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им» до тех пор, пока оно не изъято судом.
В 2022 году законопроект был возвращен авторам еще до первого чтения, так как поправки вносились в утративший силу закон. Тогда в инициативе коммунистов содержалось послабление: госслужащим дозволялось иметь недвижимость на территории «дружественных стран постсоветского пространства». Сейчас от этой уступки отказались, так как наличие недвижимого имущества даже в стране СНГ может послужить «дополнительным рычагом давления».