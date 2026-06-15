Пожар возник на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области

На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Боханском районе Иркутской области начался пожар. Возгорание удалось локализовать на площади 400 кв. м. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

По словам господина Кобзева, в больницу доставили четырех членов экипажа, которые катапультировались из Ту-22М3. Как уточняли в Минобороны России, авария произошла при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было.