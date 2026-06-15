FIFA хочет открыть юношеский турнир матчем между сборными Израиля и Палестины

Международная федерация футбола (FIFA) планирует провести матч открытия между сборными Израиля и Палестины на турнире среди юношей до 15 лет. Об этом сообщает The Athletic.

Турнир состоится в сентябре в США (точное место проведения еще не объявлено). В соревновании смогут участвовать все 211 членов FIFA, в том числе команда России.

Как пишет The Guardian, идея о проведении матча между командами Израиля и Палестины возникла после попытки президента FIFA Джанни Инфантино организовать рукопожатие между функционерами из этих стран. Глава Палестинской ассоциации футбола Джибриль Раджуба отказался стоять рядом с вице-президентом Израильской федерации Басимом Шейхом Сулиманом.

О новом турнире было объявлено на заседании совета FIFA в декабре 2025 года. Матчи будут короче по продолжительности и будут проводиться на полях меньшего размера. В 2027 году подобный турнир пройдет с участием женских команд.

Таисия Орлова