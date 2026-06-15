Иркутский губернатор рассказал о состоянии экипажа упавшего в регионе Ту-22М3

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 предварительно успел катапультироваться, заявил губернатор региона Игорь Кобзев. Пилоты живы, их нашли местные жители, сказал он.

«Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр»,— уточнил господин Кобзев в Telegram-канале.

По словам губернатора, крушение произошло недалеко от села Каменка в Боханском районе Иркутской области. Он пообещал сообщить более подробную информацию об аварии позднее и призвал не поддаваться панике.

Как рассказали в Минобороны России, военный самолет разбился при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Он летел без боекомплекта. На месте крушения Ту-22М3 работает комиссия главного командования военно-космических сил (ВКС).