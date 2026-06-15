У брокеров все схвачено

Ущерб более чем на 7 млрд руб. от мошеннических операций с ценными бумагами крупных российских организаций вменяется арестованным бенефициару воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексею Седушкину, руководителю европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко и аналитику этой организации Александру Тимофееву. Вступив в сговор еще с двумя подельниками, они, по версии следствия, по поддельным документам завладели акциями телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до введения санкций обращались на зарубежных фондовых рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ФСБ 15 июня сообщила подробности расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с акциями публичных российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Его фигурантами являются арестованные 29 мая 2026 года Лефортовским судом Москвы бенефициар воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, руководитель европейского брокера Mind Money (зарегистрирована на Кипре) Юлия Хандошко и аналитик этой организации Александр Тимофеев. Двое их предполагаемых сообщников, некие Алексей Широков и Анастасия Вьюнова, были отправлены под домашние аресты. Причем, как следует из базы данных того же Лефортовского суда, первой из всех пятерых обвиняемых еще 10 апреля была арестована госпожа Вьюнова. Исходя из того, что 29 мая самую строгую меру пресечения ей изменили на домашний арест, можно предположить, что она пошла на сотрудничество со следствием и именно ее показания помогли ФСБ выйти на организаторов преступления.

Обвиняемые в мошенничестве господа Седушкин и Хандошко занимались тем, что помогали россиянам возвращать их средства, заблокированные в Европе после введения санкций.

Как уже рассказывал “Ъ”, в том числе и для этих целей бывший менеджер банка «Открытие» и экс-управляющий «СберСтрахования» Алексей Седушкин приобрел у воронежского девелопера и экс-депутата областной думы Анатолия Шмыгалева в марте 2022 года крупную брокерскую компанию «Инвестиционная палата». Ее клиентами являются порядка 70 тыс. человек. Именно туда была переведена часть клиентов компании «Открытие Брокер», которая из-за санкций лишилась возможности работать с иностранными ценными бумагами. У ООО каких-либо санкционных ограничений не имеется.

«Инвестиционная палата» выступала оператором механизма по обмену ценными бумагами между россиянами и иностранцами: зарубежные инвесторы выкупают иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа С. В свою очередь, зарегистрированная на Кипре компания Mind Money и лично Юлия Хандошко, как говорится на сайте этой организации, также «активно участвуют в построении системы по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом».

По версии следствия, злоумышленники, в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок, получили права на ценные бумаги публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.

Для реализации мошеннической схемы, Юлия Хандошко вступила в сговор с Алексеем Седушкиным и через ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы, осуществила обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на ценные бумаги российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Последним в ходе манипуляций, по данным спецслужбы, был нанесен ущерб на сумму более 7 млрд руб.

Олег Рубникович