Обмен активами завершился в «Лефортово»

Лефортовский райсуд Москвы арестовал директора и бенефициара воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Обоим вменяется особо крупное мошенничество, связанное с разблокировкой иностранных акций одного из крупных российских бизнесменов.

Гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко

Как следует из базы Мосгорсуда, 29 мая Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца владельца воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. По данным источника “Ъ”, уголовное дело по факту особо крупного мошенничества было возбуждено по заявлению крупного российского бизнесмена, чье имя не разглашается. Собеседник “Ъ” не исключил, что этот человек мог быть лишь номинальным владельцем замороженных за границей акций крупной компании, а их истинный хозяин вообще остался в тени.

Обвиняемые в мошенничестве господа Седушкин и Хандошко занимались тем, что помогали россиянам возвращать их средства, заблокированные в Европе после введения санкций.

В том числе и для этих целей бывший менеджер банка «Открытие» и экс-управляющий «СберСтрахования» Алексей Седушкин приобрел у воронежского девелопера и экс-депутата областной думы Анатолия Шмыгалева в марте 2022 года крупную брокерскую компанию «Инвестиционная палата». Ее клиентами являются порядка 70 тыс. человек. Именно туда была переведена часть клиентов компании «Открытие Брокер», которая из-за санкций лишилась возможности работать с иностранными ценными бумагами. У ООО каких-либо санкционных ограничений не имеется.

«Инвестиционная палата» выступала оператором механизма по обмену ценными бумагами между россиянами и иностранцами: зарубежные инвесторы выкупают иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа «С». В свою очередь, зарегистрированная на Кипре компания Mind Money и лично Юлия Хандошко, как говорится на сайте этой организации, также «активно участвуют в построении системы по разблокировке активов российских инвесторов за рубежом». В частности, госпожа Хандошко занимается получением лицензий для разблокировки иностранных активов российских инвесторов.

В силовых структурах суть инкриминированных арестованным фигурантам деяний не комментируют.

Источник “Ъ”, знакомый со сферой услуг в этой области, полагает, что вменяемое фигурантам деяние может быть связано не только с обещанием получить лицензию, но и с этапом возвращения актива.

Даже если разрешение иностранного регулятора, например Министерства финансов Бельгии, действительно было получено, риски для инвестора сохранялись. После выдачи лицензии активы могли быть переведены на счет иностранного брокера, который мог действовать в сговоре с российской брокерской компанией или другими посредниками.

«В такой ситуации инвестору могли сообщить, что его ценные бумаги успешно зачислены на иностранный брокерский счет, однако фактический доступ к ним ему не предоставлялся. В дальнейшем активы могли быть удержаны, перенаправлены или похищены под видом технических процедур, комплаенс-проверок, депозитарных ограничений или дополнительных требований со стороны брокера. Таким образом, схема могла выглядеть внешне как законная процедура разблокировки активов через иностранную лицензию, но на практике использоваться для завладения активами инвестора уже после их выхода из заблокированной инфраструктуры»,— полагает собеседник “Ъ”.

Олег Рубникович