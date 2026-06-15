Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на французские вина

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала TF1 ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на французские вина. По словам французского лидера, он намерен «уважительно, но твердо» обсудить этот вопрос во время саммита G7. Саммит пройдет с 15 по 17 июня в городе Эвьян-ле-Бен во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: SIMON WOHLFAHRT / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: SIMON WOHLFAHRT / Pool / Reuters

Как уже сообщал “Ъ”, накануне прибытия на саммит господин Трамп пригрозил пошлинами, если Франция не отменит действующий с 2019 года цифровой налог в отношении американских компаний.

«Так это не работает,— отреагировал Эмманюэль Макрон, отметив, что соглашение между Европой и США о тарифах было оформлено прошлым летом.— Теперь нам нужна стабильность… Тарифы никому не приносят пользы». По его словам, цифровой налог «внедрили несколько стран, он является частью нашего законодательства. Не США определяют законы для европейцев и французов… И так будет, по крайней мере пока я здесь».

Президенты встретятся сегодня на саммите в 17:00 по местному времени.

О том, что ожидать от саммита G7, читайте в материале «„Семерка“ возвращается к истокам».

Екатерина Наумова