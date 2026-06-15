Хиты без подсказок

23-летняя американка Оливия Родриго выпустила третий альбом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Игорь Гаврилов прочит ему успех в чартах, а певице — долгую жизнь в искусстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Принято считать, что в карьере молодых успешных музыкантов сложный этап — второй альбом. Но даже если твоего таланта хватило на два альбома, третий — по-настоящему серьезная вершина. Ты не просто должен продолжать удивлять. Ты повзрослел, твоя публика повзрослела, мир вокруг тоже изменился, даже если прошло всего два-три года.

Со вторым альбомом — «Guts» — у Оливии Родриго все сложилось прекрасно (см. “Ъ” от 13 сентября 2023 года). Благодаря песне «Vampire» и новому образу «всеамериканской стервы», взятому у Джоан Дидион, вчерашняя дебютантка с удачно «залетевшим» в тренды треком «Driver License» показала себя автором и исполнителем широкого стилистического профиля, способным создавать лихой поп-панк в стиле Аврил Лавинь и многокомпонентные построения вроде «Vampire».

В третьем альбоме нужно было прыгнуть еще выше. Вокруг — множество певиц с амбициями поп-икон, и каждая создает собственную вселенную, будь то «brat» Чарли XCX, мир театрализованного рока Чаппел Рон, изысканное ретро Лейвей или телевидение 1970-х в концертах Сабрины Карпентер, не говоря уже о сверхкреативном шоу Леди Гаги. А совсем новенькие звездочки вроде Эддисон Рей отрабатывали беспроигрышный сценарий «юбку покороче, я вообще без заморочек».

В 2025 году на фестивале в Гластонбери Оливия Родриго вывела на сцену Роберта Смита из группы The Cure и спела с ним «Friday, I’m In Love» (см. “Ъ” от 30 июня 2025 года). Тогда казалось, что это разовая акция. Но в мае 2026 года в рамках рекламной кампании нового альбома Родриго выпустила сингл «The Cure». Она исполнила эту песню и на своем необъявленном сете во время фестиваля Primavera Sound (см. “Ъ” от 8 июня), сделав уточняющее заявление: «Все трактуют название по-разному. Кто-то видит в нем название группы, но вообще это может быть и лекарство от несчастной любви». Во время исполнения следующей песни — «What’s Wrong With Me» — лидер The Cure появился на сцене собственной персоной. Эта песня — дуэт из нового альбома. The Cure сыграли на Primavera Sound накануне, и их лидер вторично наслаждался триумфом. Голоса артистов с разницей в возрасте в 44 года совпали идеально, и на следующий день фанаты обоих раз за разом крутили у себя в телефонах любительские видео — песня официально не выпускалась.

Альбом «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» не является целиком данью уважения The Cure, хотя фанаты находят «следы» группы в разных треках. Но если на то пошло, в самой песне The Cure слышны, скорее, отголоски песни The Smashing Pumpkins «Tonight, Tonight». Почти все музыканты 1990-х, которые вдохновляли Оливию Родриго в период альбома «Guts», сами многое взяли у The Cure. Однако «You Seem Pretty Sad…» — нечто гораздо более масштабное, чем знак благодарности кумирам.

Название альбома переводится как «Ты выглядишь слишком грустно для влюбленной».

Альбом — история хрупких романтических отношений, от первых проблесков чувства до краха через период бурной страсти и взаимных обвинений.

Поклонники, следящие за каждым шагом Оливии Родриго, ищут в альбоме отсылки к ее отношениям с актером Луи Партриджем. Пытаются подтвердить сплетни не только фанатские паблики, но и СМИ. Так повелось еще со времен «Driver License»: певица ничего не подтверждает, лишь лукаво улыбается в объективы камер. Оливия Родриго с ее харизмой школьницы и одновременно профессиональной хваткой лидера рок-группы легко конкурирует с топ-артистами обоего пола.

Феноменально эффективный альянс Оливии Родриго с продюсером и соавтором Дэном Нигро вылился в три альбома и дал такой мощный толчок карьере певицы, что за нее, карьеру, можно не переживать в ближайшие лет 50 как минимум, даже в нашем постоянно меняющемся мире. Их авторское чутье дает возможность распределять время альбома между пауэр-попом, постпанком, женской лирикой и безудержными танцами на выпускном, не забывая об обязательной щемящей коде. В новом альбоме это «Cigarette Smoke», которую комментаторы справедливо ставят в один ряд с «Fake Plastic Trees» Radiohead.