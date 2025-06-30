Пирамида кумиров
Герои и скандалы фестиваля в Гластонбери
Недалеко от древнего города Гластонбери в британском графстве Сомерсетшир прошел 53-й Фестиваль современных исполнительских искусств, который чаще всего называют «Гластонбери» или «Гласто». О героях и скандалах знаменитого фестиваля, который после нынешнего года возьмет как минимум годовую паузу,— Игорь Гаврилов.
Самым престижным хедлайнером во всех отношениях яркой программы фестиваля оказался Род Стюарт (слева)
Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP
С 25 по 29 июня на землях фермера Майкла Ивиса недалеко от деревни Пилтон прошел фестиваль «Гластонбери», традиционно считающийся главным музыкальным событием под открытым небом в Великобритании. На фестиваль было продано 210 тыс. билетов. Это предельная вместимость фестивального поля, так что статистика может говорить не о посещаемости (она всегда максимальная), а только о скорости продаж билетов. Все билеты на нынешний фестиваль были проданы за 35 минут, а на прошлый — примерно за час. Стоимость абонемента на все дни составила £375,5.
Интерес к событию остается очень высоким, несмотря на то что самые востребованные гастролеры обходят стороной и «Гластонбери», и большие open-air в целом.
Им фестивали все менее выгодны. Воссоединившиеся Oasis, а также Билли Айлиш и Робби Уильямс в этом году собирают свои европейские стадионы сольно, как и герои тяжелой музыки Linkin Park, Guns N’Roses, AC/DC и Iron Maiden. На «Гластонбери» традиционно не зовут «металлистов». Когда в 2023 году хедлайнерский сет отдали Guns N’Roses, это вызвало шквал критики завсегдатаев события. Linkin Park на ферме Майкла Ивиса не выступали никогда, как и Iron Maiden, чей лидер Брюс Дикинсон однажды заявил, что ноги его не будет на фестивале, где Гвинет Пэлтроу отдыхает в шатре с кондиционером.
Знаменитости по-прежнему обожают тусоваться на «Гластонбери» независимо от погоды. Так повелось еще с 2000-х, когда резиновыми сапогами месила местную грязь Кейт Мосс, тогдашняя девушка Пита Доэрти. В этом году звездам-зрителям на фестивале не было числа, и возглавлял список принц Гарри.
Актер Пол Мескаль целовался у всех на виду с только что отыгравшей свой сет Грейси Абрамс, певицей и дочерью режиссера Джей Джей Абрамса. На ее выступлении заметили Пола Маккартни, который также послушал группу Inhaler и сына своего покойного коллеги по The Beatles Джорджа Харрисона — Дани. Марго Робби участвовала в обсуждении фильма «Моя старая задница», который спродюсировала в 2024 году (фильм показали в фестивальном кинотеатре). Иконы британского кино Бенедикт Камбербэтч и Саймон Пегг приняли участие в специальном театральном событии «Письма живьем», посвященном ценности бумажной переписки. Их коллега Питер Капальди, звезда сериала «Доктор Кто», вышел на сцену вместе с Franz Ferdinand, чтобы исполнить главный хит группы «Take Me Out». «Сейчас на сцену выйдет подлинный Капальди!» — представил его лидер Franz Ferdinand Алекс Капранос, имея, видимо, в виду, что певец Льюис Капальди, также участвовавший в фестивале, Капальди ненастоящий.
Своего кумира вывела на сцену и Оливия Родриго. Это был лидер The Cure Роберт Смит. Они спели вместе хит MTV начала 1990-х и, вероятно, самую позитивную песню The Cure «Friday, I’m In Love». Оливии Родриго выпала честь закрывать фестиваль хедлайнерским сетом на главной сцене — Pyramid Stage. Среди самых обсуждаемых хедлайнеров был и Нил Янг, долго конфликтовавший с фестивалем и выступивший здесь впервые с 2009 года.
Но престижный слот «воскресная легенда» — дневное время в воскресенье — достался не ему, а 80-летнему Роду Стюарту.
Певец был в прекрасной форме, исполнил все свои хиты, а в песне группы Faces «Stay With Me» к нему присоединился старый коллега по Faces, ныне гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд. В 2026 году Faces планируют выпустить новый альбом, первый за 53 года.
Но не обошлось на фестивале в Гластонбери без скандалов. Певице Чарли XCX пришлось отвечать зрителям старшего поколения, критиковавшим ее за использование автотюна. Она заявила: «"Бумерская" точка зрения, состоящая в том, что использование обработки голоса и отсутствие живой группы на сцене равнозначны мошенничеству и лишают тебя права называться "настоящим артистом",— самая скучная из всех, меня от нее в сон клонит». В то же время Чарли XCX заявила, что искусство, рождающее противоборствующие точки зрения, создает по-настоящему интересную культуру, она увлекает больше, чем то, что легко понять и легко забыть.
На фоне общего пропалестинского духа фестиваля самыми вопиющими стали агрессивные антисемитские заявления участников фестиваля — североирландской группы Kneecap и панк-рэп-дуэта Bob Vylan. Про известных своими экстремистскими взглядами Kneecap уже даже сняли целый игровой фильм с участием голливудских звезд, а в мае лидер группы Мо Чара предстал перед судом по обвинению в поддержке «Хезболлы». Компания BBC, транслировавшая «Гласто», предпочла выступление Kneecup в эфир не давать. А вот Bob Vylan с кричалками типа «Смерть Армии обороны Израиля!» в эфир попали, после чего BBC пришлось извиняться перед своими зрителями.
Стоит отметить, что зрители самого фестиваля на поле охотно скандировали лозунги вместе с артистами. Этот эпизод наверняка станет поворотным в истории «мирного» фестиваля под открытым небом.
Но пока «Гласто» взял паузу. Семья Ивис заявила, что их земле требуется отдых и в следующий раз меломанов сюда пустят только в 2027 году.