Штормовое времяпрепровождение

За три дня Primavera Sound, крупнейший музыкальный фестиваль Южной Европы, собрал на 17 сценах в барселонском парке Forum 287 тыс. зрителей. В первый день фестивалю бросила вызов стихия, часть программы пришлось отменить. Но финал с The Cure, Gorillaz, Оливией Родриго и премьер-министром Испании Педро Санчесом на бэкстейдже перевесил погодные невзгоды. Так считают организаторы фестиваля, и с ними согласен Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Смит и The Cure отыграли на многострадальном фестивале не просто сет, а полновесный трехчасовой концерт

Фото: Xavi Torrent / Getty Images Роберт Смит и The Cure отыграли на многострадальном фестивале не просто сет, а полновесный трехчасовой концерт

Фото: Xavi Torrent / Getty Images

В первый день публика готовилась к концертам самых актуальных артистов текущего момента — Geese, Окейлу и 2hollis, а также основного хедлайнера — группы Massive Attack с их до предела политизированной теперешней программой, включающей призывы к поддержке Палестины и документальные кадры с Евгением Пригожиным на экране. В разгар фестивального вечера пошел дождь, сцену залило, но что хуже — задул штормовой ветер.

Атаку стихии героически выдержала группа Geese, вокруг которой на фестивале был едва ли не самый большой ажиотаж. Ее лидер Кэмерон Уинтер успел дать еще и сольный концерт, на котором конференц-зал Музея естественных наук, входящий в периметр фестивальных объектов, трещал по швам. Во время шоу Geese Кэмерон Уинтер подставлял лицо шторму, а на сцене по очереди выходили из строя приборы и инструменты.

Успели выступить ироничный американский автор-исполнитель Отец Джон Мисти и французская поп-сенсация Окейлу. Их концерты проходили на площадке почти у самого моря. К этому времени уже стало ясно, что выступления Алекса Джи, Massive Attack, Доджи Кэт и новой каталонской звезды Бэд Гиаль на главных сценах не состоятся. Организаторы стали выводить людей из пресс-центра и спонсорских павильонов — был риск обрушения конструкций.

Фестиваль остановили. А ближе к полуночи вдруг появилось сообщение, что Massive Attack и прочие все же выступят, просто со смещением графика. Тысячи зрителей, прятавшиеся под капитальными навесами или не успевшие далеко уехать, в буквальном смысле ломанулись обратно на главное поле. Там они толпились, созерцая бесконечные спонсорские ролики на больших экранах. Впоследствии в адрес организаторов было много упреков в том, что эти экраны не были задействованы для коммуникации с публикой. Дождь усилился, и в конце концов выступления отменили окончательно. Вряд ли в истории летних фестивалей найдется много случаев, когда публику сначала выгоняют, потом возвращают обратно, а потом снова отправляют по домам.

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Кульминацией второго дня Primavera Sound стало трехчасовое выступление группы The Cure. Тем, кого интересовал только первый день (а их было не менее 25 тыс.), деньги за билеты пообещали вернуть, несмотря на то что часть выступлений все же состоялась.

У группы The Cure свое ощущение времени. Она может 16 лет молчать, а потом получить Grammy за лучшую пластинку года (см. “Ъ” от 2 февраля). Она может наплевать на рамки фестивальных сетов и сыграть полноценный концерт. Фанатам The Cure старшего поколения, заранее собравшимся у сцены, пришлось в муках выслушать сет звезды этого года Эддисон Рей — «Бритни Спирс поколения TikTok». Такова реальность современных фестивалей: на самые большие поля ставят тех, у кого побольше аудитория, независимо от возраста и стиля.

The Cure в полном соответствии с названием излечили душевные раны зрителей.

Целительный эффект произвели как песни с нового альбома, так и суперхиты вроде «Lullaby», «The Lovecats», «Friday, I’m In Love», «Close To Me» и «Boys Don’t Cry». В толпе The Cure слушали солист группы Fontains D.C. Гриан Чаттен, каталонец Пеп Гвардиола, только что покинувший пост тренера «Манчестер Сити», и актер Пол Мескал, снимающийся в Барселоне в байопике The Beatles в роли Пола Маккартни.

На The Cure хотел посмотреть и премьер-министр Испании Педро Санчес, но смог приехать только в последний день. Зато встретился за кулисами с лидером группы Gorillaz Деймоном Албарном.

Выступлению Gorillaz предшествовала краткая политинформация от пропалестинского активиста. «Музыка без политики» — это не про сегодняшний день. Приглашенные рэп-звезды Литтл Симз и Ясин Бэй, мультики на экранах и всем известные хиты вроде бы сгладили пропагандистский привкус шоу, но осадок все же остался. Может быть, поэтому с Gorillaz не выступил лидер The Cure Роберт Смит, несмотря на то что у них есть совместная песня «Strange Timez». В этот вечер господин Смит предпочел спеть в качестве специального гостя в программе Оливии Родриго. О ее выступлении стало известно за пару часов до выхода 23-летней певицы на сцену, и этот незапланированный сет стал самым громким аккордом последнего дня фестиваля.