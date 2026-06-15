Суд увеличил штраф рэперу-иноагенту Моргенштерну до 8,2 млн рублей

Савеловский районный суд Москвы увеличил штраф с 7 млн руб. до 8,2 млн руб. рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иностранных агентах. Ему также запретили администрировать сайты на три года. Об этом сообщил ТАСС адвокат рэпера Ильдар Исламов.

Апелляцию на приговор подали защита рэпера и прокуратура. Господин Исламов уточнил, что приговор вступил в законную силу, и защита будет обсуждать вопрос дальнейшего обжалования. При этом после вступления приговора в силу был снят арест на имущество подсудимого.

Мировой суд в Москве заочно оштрафовал Моргенштерна (иноагент) в апреле 2026 года. Дело было связано с публикацией материалов в интернете без маркировки иностранного агента. Изначально прокуратура требовала взыскать с артиста 8,2 млн руб. Рэпер не признал вину. С 2021 года он живет не в России.

Никита Черненко