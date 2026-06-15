Лавров: Трамп подтвердил Путину готовность помогать в решении украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп подтвердил президенту России Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса во время телефонного разговора, который прошел 14 июня. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД Сергей Лавров, отметив, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении.

«Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать искать справедливые решения, долгосрочные решения украинского кризиса. Поэтому давайте будем сейчас наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты», — заявил господин Лавров.

По его словам, Россия до сих пор рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые прошлым летом во время встречи в Анкоридже, будут выполнены.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Путиным сказал, что готов для прекращения боевых действий оказать влияние как на европейских партнеров, так и на представителей Украины.