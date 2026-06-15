«Каролина» созрела

Кубок Стэнли в нынешнем сезоне достался клубу, который несколько лет присматривался к нему, дозревая для охоты за главным призом НХЛ, а когда дозрел, выступил в play-off так убедительно, что не оставил сомнений в справедливости своего успеха. Единственным соперником, доставившим «Каролина Харрикейнс» проблемы, оказался оппонент по финальной серии «Вегас Голден Найтс». Но и он не сдюжил против слишком сбалансированной и слишком хорошо вышколенной тренером Родом Бриндамуром команды. «Каролина» выиграла финал со счетом 4:2, в шестом матче победив «Вегас» на чужой площадке 3:0.

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С любой большой спортивной победой связано обычно немало красивых и увлекательных историй, и триумф «Каролины» исключением не стал. Например, история ее форварда Джордана Стала, который в 37 лет стал самым возрастным обладателем Conn Smythe Trophy, приза лучшему хоккеисту play-off, умудрившись забить в каждом из первых пяти матчей финальной серии – такое никому еще не удавалось. И это притом, что снайперские подвиги вроде бы не входили в штатные обязанности ветерана. История вратаря Брэндона Бусси. Ему уже 27, но в НХЛ он пробился лишь в нынешнем сезоне, а пробившись, с ходу заиграл так, что все удивлялись: как его раньше-то не замечали? В финале Бусси встал в ворота «Каролины» во время третьего матча, когда внезапно поплыл прекрасно выглядевший до сих пор ее основной голкипер Фредерик Андерсен, и, несмотря на дефицит опыта, не подвел, а в шестом матче вообще не пропустил ничего.

В этом списке, конечно, и история про генерального менеджера «Каролины» Эрика Талски. Она могла бы лечь в основу сценария умного фильма про спорт, если бы один на эту тему уже не был снят – «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом.

Правда, в нем верящему в силу математического подхода «ботанику» из престижного вуза доверяют бейсбольную команду. Талски же, занимавшийся химией и физикой выпускник Гарварда и Беркли, когда «Каролина» в 2006 году выиграла свой единственный до нынешней кампании Кубок Стэнли, был с головой погружен в любимую науку, и эта деятельность принесла ему, скажем, два с половиной десятка патентов. Потом он вдруг увлекся хоккеем, переключился на анализ статистики, завел блог и привлек внимание клубных функционеров, очутившись в конце концов на руководящей должности в «Каролине».

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Но и Талски, и игроки «Каролины», когда после шестой встречи финала их спрашивали, в чем ключевая причина успеха их команду, в чем ее сила, без запинки отвечали одинаково: в Роде Бриндамуре. И это никого не удивляло, поскольку в НХЛ не найдешь клуба, который бы так прочно ассоциировался с личностью его тренера. Наставники, даже знаменитые наставники в этой лиге часто воспринимаются как фигуры временные, можно сказать, второстепенные. Но не Бриндамур. А его история – безусловно, наиболее яркая среди всех, имеющих отношение к «Каролине».

Когда-то Род Бриндамур был классным хоккеистом. Вернее, он был классическим канадским хоккеистом – может, и не искрящим исключительным талантом, зато никогда не сдающимся, никогда не отказывающимся лезть в пекло. За эти качества его ценили. Эти качества принесли ему капитанскую нашивку в «Каролине», с которой он 20 лет назад взял Кубок Стэнли.

Потом, закончив карьеру игрока, Бриндамур принялся за карьеру тренерскую, а в 2018 году его назначили наставником «Каролины». И вскоре в НХЛ уже не осталось, кажется, никого, кто не был бы в курсе насчет того, какой чудак работает с этим клубом. Сам, хотя это тренеру вроде бы совершенно не нужно, ежедневно ходит в тренажерный зал и жмет штангу тяжелее, чем любой из его молодых игроков. А еще заставляет так же пахать хоккеистов.

Безумно строгий. Безумно амбициозный. Попасть в лапы к такому – то еще удовольствие. Но сомнительно, чтобы подобные методы вылились во что-то триумфальное. Современная НХЛ – она ведь давно не про мускулы и пламенный взгляд.

Случай был типичным: обращая внимания на причуды Рода Бриндамура, оставляли в тени соль. Тот факт, что он очень кропотливо строил команду своей мечты, безумно интересную команду, специфическую. Замешанную не на мощи, а на совсем ином. Не так важно, кто в этой команде формальные лидеры. Не просто отбывать номер, а играть, приносить пользу, должны все четыре звена нападения и все три пары защитников. В любой момент выстрелить должен быть готов каждый. И должен иметь соответствующую форму, чтобы выстрелить.

Под эту концепцию подбирался и состав. В нем нет никого, кто мог бы претендовать на престижные личные призы по итогам регулярного чемпионата, но нет и никого, кто был бы человеком-невидимкой, затыкающим дырку в заявке. Все вносят солидный вклад в коллективное дело. В том числе российские игроки. Форвард Андрей Свечников, мастер бесстрашных силовых проходов, появился в «Каролине», когда ее возглавил Бриндамур. Защитник Александр Никишин – на излете прошлого сезона, а завершившийся провел в статусе новичка. Праздновал выигрыш Кубка Стэнли еще и вратарь Петр Кочетков, но ему в play-off сыграть не довелось. И Свечников, и Никишин идеально вписались в концепцию Бриндамура, в которой нет места «штатным» героям и зависимости от них, а все держится на взаимозаменяемости и взаимовыручке.

Эталонные суперзвезды в этой концепции даже слегка лишние. Как лишним оказался яркий финский бомбардир Микко Рантанен, выменянный в январе 2025 года у «Колорадо Эвеланш», чтобы, как напрасно казалось, все крутилось вокруг его связки с соотечественником и ведущим центрфорвардом Себастьяном Ахо.

Вскоре Рантанена, потребовавшего чересчур огромную зарплату за продление контракта, отправили в «Даллас Старс». А хоккеисты с менее звучными именами, которых пригласила «Каролина» после расставания с Рантаненом, в этом play-off нарядились в одежки вожаков. Переживший вместе с Джорданом Сталом вторую молодость Тейлор Холл – с 18 очками первый бомбардир клуба, Логан Станковен – с 11 голами первый снайпер, Николай Элерс по продуктивности от них отстал ненамного.

На самом деле «Каролина» уже некоторое время присматривалась к Кубку Стэнли. И в 2023-м, и в 2025 годах она срезалась на полуфинальной стадии, не справившись с могучим «Флорида Пантерс», который добыл трофей в двух предыдущих сезонах. Глядя на такое, в голову сразу приходит мысль – дозревает, дожидаясь последних кусочков паззла – ну таких как Никишин или пришедший год назад из «Виннипег Джетс» Элерс. Дозревшая «Каролина» выдала такой play-off, что пришлось рыться в статистических выкладках. А всего три поражения в четырех сериях – не рекорд ли для формата, в котором все играются до четырех побед, введенного в 1987 году? Нет, не рекорд, но близко: у «Эдмонтон Ойлерс» в 1988-м было два.

В любом случае кубковая «Каролина» произвела впечатление. «Оттава Сенаторс», «Филадельфия Флайерс» и «Монреаль Канадиенс» она смела с пути, как бульдозер пушинку. А проблемы ей доставил только оппонент по финальной серии. Вот в ней понадобился железный характер. Чтобы, проиграв стартовый матч, вытащить второй с 0:2. Чтобы в третьем, уступая – 0:4, сравнять счет и, пусть все же не сдюжив в овертайме, не дать «Вегасу» обрести уверенность, почувствовать себя хозяином положения. А без этого чувства он отдал следующие три встречи. Но характер-то – это коронка Бриндамура. Так что ничего удивительного.

Алексей Доспехов