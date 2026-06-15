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Нарышкин сообщил о снижении активности контактов между СВР и ЦРУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживает контакты с российской Службой внешней разведки (СВР) по ситуации на Украине. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин.

«Контакты есть. Они не такие активные, как с предыдущим руководителем, но они есть», — сказал господин Нарышкин (цитата по ТАСС). Подробностей он не привел.

Также глава СВР высказался об отношениях России и Армении. По словам Сергея Нарышкина, Москва заинтересована в сохранении сотрудничества.

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