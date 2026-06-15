Главного тренера сборной Туниса уволили после разгромного поражения на ЧМ
Сабри Лямуши отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Туниса по футболу, сообщил журналист Ромен Молина. Ранее команда потерпела разгромное поражение на старте чемпионата мира.
Сабри Лямуш
Фото: Moises Castillo, AP
В первом туре тунисцы со счетом 1:5 уступили шведам. На групповом этапе команде предстоит провести еще два матча — со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня). По данным издания Jawhara, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен технический директор сборной Туниса Мондер Кебайер или бывший полузащитник национальной команды Анис Бужельбен.
54-летний Сабри Лямуши возглавил сборную Туниса в январе 2026 года. Контракт с ним был рассчитан до июля 2028-го. Под его руководством команда одержала одну победу в пяти матчах. В качестве главного тренера специалист работал в клубах из Англии, Саудовской Аравии, Катара и Франции. С 2012 по 2014 год Лямуши руководил сборной Кот-д'Ивуара. Команда квалифицировалась на чемпионат мира-2014, однако не смогла преодолеть групповой этап.
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